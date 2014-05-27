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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 13:13 BJT

香港个股：百丽称将向下调整今年开店数，但有信心维持22-24%利润率

路透香港5月27日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 首席执行官盛百椒周二表示，有信心鞋类业务可维持22-24%的经营利润率。

他是在业绩发布后记者会上作上述表示。盛百椒同时提及将向下调整今年开店数。

百丽周一傍晚公布，至2014年2月28日止的14个月净利为51.59亿元人民币，较2013年2月28日止的14个月略升1.0%；同时期收入较上年同期增加10.1%至430.67亿元人民币。

午后盘初时，百丽跌1.58%至8.11港元，大盘恒生指数 跌0.15%。（完） (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 杨淑祯)
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