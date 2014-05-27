香港个股：百丽称将向下调整今年开店数，但有信心维持22-24%利润率

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透香港5月27日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 首席执行官盛百椒周二表示，有信心鞋类业务可维持22-24%的经营利润率。
他是在业绩发布后记者会上作上述表示。盛百椒同时提及将向下调整今年开店数。
百丽周一傍晚公布，至2014年2月28日止的14个月净利为51.59亿元人民币，较2013年2月28日止的14个月略升1.0%；同时期收入较上年同期增加10.1%至430.67亿元人民币。
午后盘初时，百丽跌1.58%至8.11港元，大盘恒生指数 跌0.15%。（完） (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。