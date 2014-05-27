中国债市动态：一二级联袂走强，年内最低单日正回购量送来政策暖风

路透北京5月27日 - 中国银行间市场周二中长期政金债收益率继续小跌，一年期回购基准利率互换(IRS)创近一年来的新低。市场人士表示，正回购规模创年内单日最低，政策微刺激扶助的预期进一步加强，四大行单月信贷消息亦让多方找到了更多做多理由，债券一二级联袂走强 。

"正回购发的少，对资金好一点；总理说要降低社会融资成本，对市场总是好的，暂时各类债问题都不大，"上海一大型银行交易员称。

她进一步指出，国开新债招标结果偏暖，对二级市场影响不大；28天正回购4%的利率限制现券收益率进一步下行，看好流动性好的新发债表现。

一外资行交易员亦表示，正回购操作规模大减，透露出央行小心呵护资金面的味道，故虽预期年中前流动性存季节性扰动，但其对做多IRS仍心存忌惮。

国开行 周二上午增发的五期债(市场戏称"福娃债")，收益率均明显低于预期；市场人士表示，央行公开市场正回购单日操作规模缩至年内新低，月末前场内流动性持续宽松，机构观望情绪消退，积极入场吸筹，一二级现券收益率齐步下行。

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

国务院总理李克强上周五表示，要针对企业反映的实体经济资金总体紧张特别是小微企业融资难、融资贵等问题，运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长，推进金融改革，营造良好的金融环境。

21世纪经济报道周二称，截止上周日(25日)，工农中建四家大型银行新增人民币贷款仅1,300亿元。

人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准)一年期品种报价中值 最新报3.57%，其最近一次低于该水平是2013年6月12日的3.54%。剩余期限约4.64年的国开行固息债140202券最新报价对应收益率 在5.00%/4.95%，上日尾盘为5.0450%/4.9800%。