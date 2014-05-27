全球贵金属：5月23日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓量均持平

标题新闻：最大原油对冲基金之一Andurand上周出清剩余多头仓位但未作空，仍看多基本面-消息
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路透5月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量与周四持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 24,977,893.0 5月23日 24,977,893.0 5月22日 0.0 0.00% iShares 330,651,273.1 5月23日 330,651,273.1 5月22日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 张涛)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)