全球贵金属：5月23日SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓量均持平

美国热股：ACTIVISION BLIZZARD被列为苹果收购对象，股价触及纪录高位

路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)