《RUSSELL专栏》煤炭长期低价终将成为澳洲矿企无法承受之痛

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
澳洲矿业巨擘必和必拓 及其合作伙伴三菱商事 在2月表示，将在昆士兰州Saraji焦煤矿裁员230人，以改善该矿竞争力。该矿年产量为800万吨。
巴西淡水河谷 在5月16日称，将关闭在新南威尔士州的Integra煤矿，裁减500人。力拓 也在昆士兰州Hail Creek矿区进行了裁员。
迄今，这些矿区关闭还没有对澳洲煤炭出口造成太大影响。但是鉴于产能闲置潮刚刚开始，这并不令人意外。
**矿区关闭不太可能提振价格**
5月26日止当周，全球煤炭出口港--纽卡斯尔出口量确实减少，但当月总出口预计为1,335万吨，可能成为今年最高的月度总量。
澳洲资源和能源经济局在3月发布的季度报告中称，2014-15财年动力煤出口将增长至2.006亿吨，2013-14财年为1.954亿吨；而焦煤出口将从1.768亿吨升至1.789亿吨。
这些增幅不算大，而且如果近期的关闭和削减产能预示着一轮新趋势，那么这些目标都不太可能实现。
不过，由于澳洲矿山关闭而供应减少，这能否有助于提振价格呢？
答案很可能是否定的。因为市场上的产量降幅还不足以改变当前供应过剩的局面。
最大买家中国的进口量持坚，2014年1-4月进口较上年同期仅仅下降2%，这种局面是由于进口煤价低廉，足以和国内供应竞争。
总体上，中国2014年进口预估料将持稳在去年2.67亿吨的水平附近。此外，亚洲另外三大买家--印度、日本和韩国进口预计温和增长。
但是，需求增长远远跟不上市场的供应过剩。只要煤价上涨，供应就会增加。例如，美国等国成本较高的生产商会抓住任何涨价机会向外出口。
对于澳洲煤矿业积极的一面在于，那些熬过低价环境的矿商将更加强大。当然，前提是未来10年亚洲煤炭需求增长的预测准确无误。(完) (译文审校 张明钧/王冠中)
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