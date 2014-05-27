《中国债市每日综述》一二级齐向好，央行正回购减量释放正能量

* 债市一二级齐头向好，IRS全线下行

* 国债期货主力合约成交量2,420手创新高

* 央行灵活压正回购规模释放正能量

路透北京5月27日 - 周二中国银行间债市一二级齐头向好。交易员称，市场资金持续宽松，但考虑季节因素扰动，央行今日灵活压缩正回购抽水规模，该呵护之举释放正能量，激励机构做多信心。

利率互换(IRS，回购定盘利率基准)今日亦出现全线普降，其中短端领跌，一年期品种下探至近一年来的低点。

“IRS和现券收益率都是陡峭化往下走，大家情绪就是好啊。”上海一银行交易员称，“现券短的下的更多一些，大概4-5个点(bp)，长的大概3个点。”

他认为，今日场内情绪积极的原因一方面是受宽松资金的支撑，另外正回购操作的绝对量不高，进一步使机构确认弱基本面背景下，今年央行对流动性调控的态度和去年已不同。

华北一银行交易员表示，虽然短期水漫金山式的放松可能性偏小，但当前机构倾向预期未来货币政策有望微调中趋松，由此例如今日正回购缩量等事件都可能令前述预期升温。

中国国家开发银行 周二上午增发的五期债(市场戏称"福娃债")，机构积极入场吸筹，致中标收益率明显低于预期；认购倍数均超2倍，其中三年增发债认购倍数最高达3.39倍。

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

21世纪经济报道周二称，截止上周日(25日)，工农中建四家大型银行新增人民币贷款仅1,300亿元。

人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准)一年期品种报价中值 最新报3.52%，此前低点是2013年6月6日的3.50%。剩余期限约4.64年的国开行固息债140202券最新报价对应收益率 在4.99%/4.94%，上日尾盘为5.0450%/4.9800%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.890元，较上日结算价涨0.236元，或0.25%；成交量2,420手创新高。

**月底前流动性无虞**

中国银行间资金市场周二资金面延续平稳态势，隔夜及七天回购利率 略升；但因跨月资金供应仍较充裕，14天至一个月期回购利率下行，月底前料流动性无虞。

交易员指出，今日公开市场正回购操作力度仍温和，表明央行维稳月末及半年末资金面的态度未改，市场资金预期因此也相对乐观。

“还比较平稳，14天到一个月的钱出的都比较多，月底前没有问题了，”上海一银行交易员称。

今日14天和21天回购利率跌幅更为明显，21天品种降逾50个基点(bp)；此外，长期资金价格风向标--三个月Shibor继续下滑，距5%整数关仅一步之遥。

上述交易员表示，目前的资金状况也谈不上特别宽松，减点出钱的现象也并不多；而少数机构已开始提前收些两个月、三个月期的资金，为半年末早作准备。

他也提到，在月末仍有不少跨月资金供应，表明短期内流动性的压力有限，市场的关注焦点仍在半年末；不过从央行最近的态度看，相信仍会根据资金面变化及时进行预调微调。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,920.13亿元，明显高于上日的7,932.23亿元；其中隔夜品种成交7,720.23亿元，上日为6,707.74亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5477 2.5197 +2.80 7,720.23

七天 3.2102 3.1998 +1.04 759.74

14天 3.3282 3.8131 -48.49 259.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7250 2.7150 +1.00 2,421.84

七天 3.0650 3.9350 -87.00 327.33

14天 3.6100 3.7600 -15.00 36.06

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5470 2.5300 +1.70 --

七天 3.2300 3.2200 +1.00

14天 3.3200 3.8300 -51.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5410 2.5025 +3.85 --

七天 3.2470 3.1950 +5.20 --

三个月 5.0197 5.0413 -2.16 --