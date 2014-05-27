中国股市：沪综指小幅收跌结束连两日反弹，信心不足致市场热点匮乏

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京5月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌结束连续两日反弹。今日股指以震荡为主，权重股表现平淡，分析师指出，大盘此前反弹难以持续，目前市场对宏观经济下行已基本形成共识，短期大盘颓势难以扭转。
沪综指 收报2,034.565点，跌6.911点或0.34%；上证A股今日成交额559亿元人民币，上日为598亿元。
“（大盘）前两天反弹了一下，也没什么力度，今天成交量也很低，还是缺乏信心。”信达证券策略分析师艾宜认为。
他指出，政府可能会在6月召开的第五次援疆工作会议中出台对新疆支援建设的新举措，在此预期下,新疆板块有望持续反弹。
新农开发 涨停报收，新疆城建 收盘涨4.86%。
据新华社报导，周一中共中央政治局召开会议研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，要采取特殊措施支持南疆发展，加大以贫困群体为重点的民生改善力度。
沪深300指数 收报2,147.280点，跌0.40%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,140.4点，跌0.21%，成交563,389手。（完）
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。