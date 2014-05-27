中国股市：沪综指小幅收跌结束连两日反弹，信心不足致市场热点匮乏

路透北京5月27日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌结束连续两日反弹。今日股指以震荡为主，权重股表现平淡，分析师指出，大盘此前反弹难以持续，目前市场对宏观经济下行已基本形成共识，短期大盘颓势难以扭转。

沪综指 收报2,034.565点，跌6.911点或0.34%；上证A股今日成交额559亿元人民币，上日为598亿元。

“（大盘）前两天反弹了一下，也没什么力度，今天成交量也很低，还是缺乏信心。”信达证券策略分析师艾宜认为。

他指出，政府可能会在6月召开的第五次援疆工作会议中出台对新疆支援建设的新举措，在此预期下,新疆板块有望持续反弹。

新农开发 涨停报收，新疆城建 收盘涨4.86%。

据新华社报导，周一中共中央政治局召开会议研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，要采取特殊措施支持南疆发展，加大以贫困群体为重点的民生改善力度。