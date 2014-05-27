更新版 1-路透专访：台湾劳动基金强化“另类投资”，今年投报率目标4%--管理局长

* 明年底前大举增持1,100亿台币“另类投资”，增幅逾两倍

* 每年将新投入台股逾500亿台币，维持整体投资比重在25-30%

* 今年投资报酬率目标在4%，截至4月投报率已达2.5% (新增更多评论及细节)

记者 董永年

路透台北5月27日 - 掌有逾2.5兆(万亿)台币的台湾劳动基金管理局周二表示，看好全球不动产投资信托(REITs)、基础建设、私募基金、大宗物资等“另类投资”未来成长性，计划明年底前，新增1,100亿台币该项目的投资，较目前逾500亿规模大幅跳增逾两倍。

劳动基金管理局长黄肇熙在接受路透专访时称，自2012年3月投入“另类投资”(alternative investments)以来，截至上周为止的投资报酬率已高达28%，因此计划将劳退新制基金持有另类投资比重自目前的4.2%拉高到明年底的8%。劳保基金也从不到1%提升至5%。

“这个是方向，比股票还要好。”他说。

虽然今年股市涨幅超出预期，但投资经验相当丰富的黄肇熙认为，还是要维持股、债，全球与区域均衡配置的稳健策略，“基金操作以资产配置最重要，占了九成因素。”

他举例称，2011年全球资产管理界都认为股市将优于债市，但最后的结果却是相反。相较于美国加州退休基金在股票与另类投资大举押注，导致投资报酬率剧烈波动，或是日本政府养老金投资基金（GPIF）主要持有债券与固定收益商品令投报率偏低，均衡的配置策略较能提供稳定的报酬。

黄肇熙表示，劳退基金成立六年以来，每年平均投资报酬率为3%，去年与前年的投资报酬率提高至6%，虽然今年投资报酬率目标设定在4%，但截至4月为止的投报率已达2.5%，换算年化报酬率为7.5%。

劳动基金运用局甫于今年2月17日成立，统筹劳动部所辖各基金的投资运用业务，包括新、旧制劳工退休基金，以及劳保局管理的劳保基金、就业保险基金、积欠工资垫偿基金及职灾保护专款，截至今年3月底止，整体劳动基金规模达2兆4,104亿台币，加上受托运用国保基金1,770亿元，合计管理规模达2兆5,874亿台币。

**投资台股不躁进**

近日台股大盘加权股价指数 突破9,000点，持续创下近三年新高，不过对于台股的配置，黄肇熙仍抱持着稳健态度，不轻言扩大投资规模。

他指出，目前劳动基金包括委外与自营投入的规模已达6,000亿台币，占整体投资比重在25-30%，随着劳动基金规模每年增加逾2,000亿台币，未来每年将新增逾500亿台币投入台股。

劳动基金管理局上半年已办理420亿台币的台股委外代操招标遴选作业，黄肇熙表示，下半年还将按既定计划，继续办理相同资金规模的代操基金评选。

对于台股的展望，他仅表示，台湾第一季的经济成长率突破3%，显示基本面表现还不错。

在海外投资方面，黄肇熙强调，劳退基金过去六年共赚进2,262亿台币，其中来自海外的贡献即占了55%。

对于劳动基金遴选的海外投资机构，他认为其中七、八成的基金公司表现都很好，像是贝莱德(BLACKROCK) 、太平洋投资管理公司(PIMCO)以及卢米斯赛勒斯资产管理公司（Loomis Sayles）等，在全球或区域型的投资均有独到之处。

他强调，有意参与劳动基金委外代操的海外机构，必须在台湾设有分公司或合作对象，否则将无法符合投标资格。这样的规定有助于引进国际投资专业与扶植本地的资产管理业者成长。