表格：美国4月耐久财订单较前月增长0.8%，优于市场预期

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透5月27日 - 美国商务部周二公布：
* 美国4月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.8%(市场预估为下滑0.5%)
* 美国3月耐久财订单修正为较前月增长3.6%(初值为增长2.5%)
* 美国4月扣除运输的耐久财订单较前月上升0.1%(市场预估为持平)，3月修正为增长2.9%(初值为增2.1%)
* 美国4月扣除国防的耐久财订单减少0.8%，3月修正为增长2.9%(初值为增长1.9%)
* 美国4月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下滑1.2%(预估为上升0.2%)，3月修正为成长4.7%(前值为成长2.9%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
4月 3月 2月
总体新订单 0.8 3.6 2.6
扣除运输 0.1 2.9 0.8
扣除国防 -0.8 2.9 2.3
电脑/电子产品 -1.1 7.3 -0.2
运输设备 2.3 5.0 6.9
资本财 3.0 10.5 -0.6
非国防资本财 -1.0 9.7 -1.8
扣除飞机的
非国防资本财 -1.2 4.7 0.1
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。