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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 20:41 BJT

表格：美国4月耐久财订单较前月增长0.8%，优于市场预期

路透5月27日 - 美国商务部周二公布：

* 美国4月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.8%(市场预估为下滑0.5%)

* 美国3月耐久财订单修正为较前月增长3.6%(初值为增长2.5%)

* 美国4月扣除运输的耐久财订单较前月上升0.1%(市场预估为持平)，3月修正为增长2.9%(初值为增2.1%)

* 美国4月扣除国防的耐久财订单减少0.8%，3月修正为增长2.9%(初值为增长1.9%)

* 美国4月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下滑1.2%(预估为上升0.2%)，3月修正为成长4.7%(前值为成长2.9%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

4月 3月 2月

总体新订单 0.8 3.6 2.6

扣除运输 0.1 2.9 0.8

扣除国防 -0.8 2.9 2.3

电脑/电子产品 -1.1 7.3 -0.2

运输设备 2.3 5.0 6.9

资本财 3.0 10.5 -0.6

非国防资本财 -1.0 9.7 -1.8

扣除飞机的

非国防资本财 -1.2 4.7 0.1

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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