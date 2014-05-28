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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：5月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月28日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期3,560.80亿台币。      
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。    
    --发行30年期103/8期公债，金额300亿台币。 
    
    -------------------------------------------------------------------
    (本提存期)  
    
    宽松因素： 
    --央行存单到期 1兆(万亿)1,938.2亿台币：      
        05/29                  21亿台币
        05/30               2,860亿台币
        06/03            9,057.20亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    紧缩因素：    
    --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --月底缴交个人综合所得税。
  **--6/11：个人综所税金融机构委托取款扣款日；去年共66万4,000余件，金额717亿台币。
  **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)     
    
    注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。   

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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