美国数据：3月独栋屋价格上涨，涨幅超越预期--标普/CASE-SHILLER

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透纽约5月27日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，3月美国独栋屋价格上涨且涨幅超越预期。
按季节调整后，3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨1.2%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。
标普道琼指数委员会主席David M. Blitzer在声明中称：“较上年同期增幅显示房价增速较为缓慢。”他指出，仅有丹佛和达拉斯地区触及危机后新高，而相较于其他城市，这两个城市的峰值水准相对较低。
“房市指标仍旧好坏参半，”他称，点名4月房屋开工和新屋销售等数据。
美国3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升12.4%，预估为上升11.8%。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。