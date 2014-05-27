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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 21:11 BJT

美国数据：3月独栋屋价格上涨，涨幅超越预期--标普/CASE-SHILLER

路透纽约5月27日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，3月美国独栋屋价格上涨且涨幅超越预期。

按季节调整后，3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨1.2%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。

标普道琼指数委员会主席David M. Blitzer在声明中称：“较上年同期增幅显示房价增速较为缓慢。”他指出，仅有丹佛和达拉斯地区触及危机后新高，而相较于其他城市，这两个城市的峰值水准相对较低。

“房市指标仍旧好坏参半，”他称，点名4月房屋开工和新屋销售等数据。

美国3月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升12.4%，预估为上升11.8%。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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