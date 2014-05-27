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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 21:59 BJT

美国数据：5月服务业扩张速度创2012年3月以来最快--Markit

他表示，调查应有助缓解对于第一季景气放缓可能是反映美国经济疲弱的担忧。

美国5月非农就业报告将在6月6日公布，路透调查显示，数据料显示5月增加21.5万个就业岗位。(完) (编译/审校 王冠中/张明钧)
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