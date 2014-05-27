中越关系：中国称越南应立即停止在西沙海域的干扰和破坏行动

据新华社报导，一艘越南渔船在中国西沙群岛海域对海南东方市的渔船进行干扰冲撞时倾覆，船上人员已被及时救起。但越方则认为是中国船只在距离争议水域部署的钻井平台不远的地方撞沉了该越南渔船。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)