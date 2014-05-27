中越关系：中国称越南应立即停止在西沙海域的干扰和破坏行动

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京5月27日 - 中国外交部周二称，越南正在对中国进行钻探作业的西沙有关海域采取“危险行动”，敦促越方立即停止一切干扰和破坏行动。
外交部发言人秦刚在例行记者会上发表上述言论。
据新华社报导，一艘越南渔船在中国西沙群岛海域对海南东方市的渔船进行干扰冲撞时倾覆，船上人员已被及时救起。但越方则认为是中国船只在距离争议水域部署的钻井平台不远的地方撞沉了该越南渔船。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。