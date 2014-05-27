全球金融：IMF总裁称银行业改革太过缓慢，受到行业游说阻挠

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透伦敦5月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，为堵住2007-2009年金融危机暴露出来的漏洞而进行的改革太过缓慢，且受到激烈的行业游说阻挠。
IMF总裁拉加德称，银行业当前比金融危机爆发前持有的资本更多。
“坏消息是进展太过缓慢，且完成期限遥遥无期。”拉加德在伦敦称。(完)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。