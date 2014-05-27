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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 16:38 BJT

全球金融：IMF总裁称银行业改革太过缓慢，受到行业游说阻挠

路透伦敦5月27日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，为堵住2007-2009年金融危机暴露出来的漏洞而进行的改革太过缓慢，且受到激烈的行业游说阻挠。

IMF总裁拉加德称，银行业当前比金融危机爆发前持有的资本更多。

“坏消息是进展太过缓慢，且完成期限遥遥无期。”拉加德在伦敦称。(完)
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