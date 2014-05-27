版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 15:42 BJT

中国钢铁：5月中旬重点钢企粗钢日产量180.1万吨，旬环比降1.3%

路透上海5月27日 - 中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月中旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量180.1万吨，较5月上旬创新高的日产量下降1.3%。

本期中钢协旬报数据连续第三期未公布全国预估粗钢日产量数据。

以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%

5月中旬 ~ ~ 180.05 -1.3

5月上旬 ~ ~ 182.41 +1.57

4月下旬 ~ ~ 179.59 +2.66

4月中旬 228.02 +5.98 174.94 +0.12

4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69

3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34

3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87

3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95

2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8

2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1

2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2

1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5

1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6

1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐