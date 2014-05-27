中国钢铁：5月中旬重点钢企粗钢日产量180.1万吨，旬环比降1.3%

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透上海5月27日 - 中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月中旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量180.1万吨，较5月上旬创新高的日产量下降1.3%。
本期中钢协旬报数据连续第三期未公布全国预估粗钢日产量数据。
以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%
5月中旬 ~ ~ 180.05 -1.3
5月上旬 ~ ~ 182.41 +1.57
4月下旬 ~ ~ 179.59 +2.66
4月中旬 228.02 +5.98 174.94 +0.12
4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69
3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34
3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87
3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95
2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8
2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1
2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2
1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5
1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6
1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。