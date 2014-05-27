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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 15:46 BJT

德国经济：德国工商联会下修德国2014年出口成长预估

路透柏林5月27日 - 德国工商联会(DIHK)周二下修对德国2014年出口的预估，因乌克兰危机持续，且欧元强势，使得德国出口形势更加艰困。

DIHK周二表示，现在预期德国今年出口较去年成长4.0%，低于先前预估的成长4.5%。

但DIHK将总资本投资年增率的预估上调至5.5%，高于先前预估的4.1%，同时将今年经济成长率预估维持在2%。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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