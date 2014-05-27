德国经济：德国工商联会下修德国2014年出口成长预估

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透柏林5月27日 - 德国工商联会(DIHK)周二下修对德国2014年出口的预估，因乌克兰危机持续，且欧元强势，使得德国出口形势更加艰困。
DIHK周二表示，现在预期德国今年出口较去年成长4.0%，低于先前预估的成长4.5%。
但DIHK将总资本投资年增率的预估上调至5.5%，高于先前预估的4.1%，同时将今年经济成长率预估维持在2%。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。