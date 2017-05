新闻稿：穆迪称百度与腾讯可控制VIE结构的风险

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港,2014年5月27日—穆迪投资者服务公司表示,境内外机构通过可变利益实体 (VIE) 结构持有百度公司 (A3/稳定) 和腾讯控股有限公司 (A3/稳定) 的股权,两家公司可以控制与之相关的财务与监管风险。

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧称:“虽然百度和腾讯均面临VIE结构的风险,但考虑到两家公司的所有权结构、对现金流的控制及其长期采用VIE结构的记录,我们认为上述风险处于可控范围。”

蔡慧在发表一份新的信用焦点报告《百度与腾讯可控制VIE结构风险》 (Baidu and Tencent Can Manage Risks from VIE Structure) 之际作出上述评论。

百度与腾讯境内公司的创始人及高管持有大量境外实体的股权,从而降低了境内外子公司之间产生重大纠纷或违反合约协议的可能性。

“此外,上述公司的大量现金流由境外实体持有,加强了对境外投资者的保护。”蔡慧补充称。

VIE结构较为常见,但在中国仍有争议,原因是这种结构用于规避对某些行业外资所有权的限制。

互联网公司的运营牌照由在中国工业和信息化部备案的境内子公司持有,这些子公司与海外上市母公司所成立的全资境外实体之间有合约安排。

电子商务公司阿里巴巴的上市计划重新引发对VIE结构的合法性与可执行性的质疑。

境内子公司与境外实体之间的合约安排降低了投资者风险。境外实体持有知识产权、域名、商标、技术、软件、硬件及员工等其他资产。境内子公司虽然有运营牌照,但若没有上述软硬资产则无法经营。

蔡慧指出:“这些资产使境外投资者在与境内持牌子公司发生分歧时具备一定的谈判筹码。”

但是,如果境外母公司的股东和VIE (即持有运营牌照的境内实体) 对于战略方向的意见不一致,则境外投资者的利益可能会面临风险。