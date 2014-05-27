英国个股：莱斯银行旗下TSB部分业务下月将在伦敦证交所上市

路透伦敦5月27日 - 莱斯银行集团 周二表示，预计旗下25%的TSB业务下月将在伦敦证券交易所上市，剩余部分将在2015年底以前出售。

银行业消息人士上周预计，TSB的定价将低于15亿英镑(25.3亿美元)的账面价值，这意味着莱斯银行出售这一具有200年历史的品牌将面临损失。

莱斯银行需要出售TSB的631个分支，因为按照欧盟的要求，莱斯银行要提高在英国市场的竞争力。该银行之前在金融危机时期获得了政府救助。

莱斯银行执行长Antonio Horta-Osorio在一份声明中称：“TSB分支网络遍及全国，资产负债表强劲，有强大的经济能力抵御遗留问题。”