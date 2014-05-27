英国个股：莱斯银行旗下TSB部分业务下月将在伦敦证交所上市

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透伦敦5月27日 - 莱斯银行集团 周二表示，预计旗下25%的TSB业务下月将在伦敦证券交易所上市，剩余部分将在2015年底以前出售。
银行业消息人士上周预计，TSB的定价将低于15亿英镑(25.3亿美元)的账面价值，这意味着莱斯银行出售这一具有200年历史的品牌将面临损失。
莱斯银行需要出售TSB的631个分支，因为按照欧盟的要求，莱斯银行要提高在英国市场的竞争力。该银行之前在金融危机时期获得了政府救助。
莱斯银行执行长Antonio Horta-Osorio在一份声明中称：“TSB分支网络遍及全国，资产负债表强劲，有强大的经济能力抵御遗留问题。”
此次售股预计在6月启动，招股说明书料在6月中旬发布。(完) (编译 王洋; 审校 李爽)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%