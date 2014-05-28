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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:04 BJT

新债招标：盛京银行22亿元10年二级资本债中标利率6.18%-发行快报

路透上海5月28日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国盛京银行股份有限公司下午在银行间市场招标发行的22亿元人民币10年期二级资本债券，中标利率为6.18%；此前其公告利率区间为5.8%-6.5%。

该期债在第五年末附有条件的发行人赎回权，不含利率跳升机制，采用固定利率，所募资金全部用于充实二级资本；恒丰银行、西南证券 和华泰证券 为联席主承销商。

联合资信评估有限公司评定盛京银行主体长期信用等级为AA+，该二级资本债券信用等级为AA。 该期债起息日和缴款截止日同为5月30日。

银行资本新规实施后，有多家商行曾提出发行减记型二级资本工具的计划，工行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建行 也拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。中国银行 、农业银行 、交通银行 和中信银行 等也披露了相关意向。

“中国版”巴塞尔协议III于去年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。

减记条款是指，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。(完)

参看详情，请点选中国债券信息网 here盛京二级 (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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