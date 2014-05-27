《路透晚报》--5月27日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：创七周收盘新高，继续受全球数据支撑

日经指数周二上扬，连续第四日上涨，因近期中国和美国数据向好继续提振投资者风险人气。日经指数收高0.2%，创七周新高14,636.52点。东证股价指数持平在1,195.11点，JPX-Nikkei 400指数上涨0.1%至10,903.57点。

--中国股市：沪综指小跌结束两日反弹，信心不足致市场热点匮乏

沪综指小幅收跌结束连续两日反弹。今日股指以震荡为主，权重股表现平淡，分析师指出，大盘此前反弹难以持续，目前市场对宏观经济下行已基本形成共识，短期大盘颓势难以扭转。沪综指收报2,034.565点，跌6.911点或0.34%；上证A股今日成交额559亿元人民币，上日为598亿元。

--香港股市：H股下滑，受累于中资银行股的跌势

恒生国企指数录得5月9日以来最大跌幅，受累于中资银行类股下挫。恒生指数收跌0.1%，报22,944.30点。恒生国企指数跌0.4%。

--汇市：美元走软，欧元持稳

美元指数跌0.2%，自上周尾端以来一直延续疲态，因美国债券收益率再次回落。伦敦当地的分析师及交易商表示，美国和英国先前进入长周末假期，汇市因而历经数日窄幅区间交易，而周二连串的美国数据预示着市场将会有更大的波动。

欧洲盘初，美元兑日圆跌0.16%，报101.80。美元兑澳元下滑近0.3%，美元兑英镑则跌0.2%。

欧元兑美元升至1.3656，从三个月低点1.3615回升，市场开始消化周末欧洲选举的结果。

--欧元债市：二线国家公债续涨，得益于欧洲央行谈话及选举疑虑解除

欧元区二线国家公债强化升势，因欧洲央行总裁德拉吉再度暗示放宽货币，同时，有关欧洲议会选举结果的强烈反欧盟现象，可能冲击一些脆弱政权的疑虑，也有所降温。

意大利10年期公债收益率下滑2个基点至2.98%；希腊10年期公债收益率下跌3个基点至6.22%；爱尔兰和葡萄牙10年期公债收益率各自下跌4个基点，报2.67%和3.68%；西班牙10年期公债收益率持平于2.90%。

--国际油市：布兰特原油持稳在110美元上方，乌克兰和利比亚局势引发供应担忧

布兰特原油持稳在每桶111美元上方，因乌克兰周一发动空袭，并出动空降部队打击占领顿涅茨克机场的亲俄叛军，且利比亚亦局势动荡，引发对石油供应的担忧。

0832GMT，布兰特原油期货上涨0.04美元至每桶110.33美元。美国原油期货下跌0.09美元至每桶104.26美元。

--金属期市：伦铜触及近三个月高点，得益于中国季节性买需强劲

伦敦期铜小涨至近三个月来最高位，在假期过后市场重开，交易商纷纷预期强劲的中国买需将推动价格进一步走高。

0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.14%，报6,938美元；上海期交所主力8月期铜小跌0.2%，报每吨48,840元人民币。

--全球金市：金价在美国公布经济数据前夕下滑，铂族金属价格坚挺

金价下滑，投资者紧张不安地等待美国经济数据提供方向指引，铂族金属继续受到主要出产国南非的矿工罢工活动持续的支撑。