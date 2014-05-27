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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 16:18 BJT

香港股市：H股下滑，受累于中资银行股的跌势

中资银行股是最大股指拖累板块之一，中国招商银行 跌1.7%，中国工商银行 跌0.2%。

香港蓝筹综合企业--九龙仓 是恒指成分股中受创最大个股，跳水3.5%，此前内地媒体称香港特首梁振英表示，政府会研究将内地旅客增幅放慢。(完)
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