中国证券：上证所宣布上证180杠杆指数即将发布，多空分级基金临近

路透上海5月27日 - 中国上海证券交易所和中证指数公司周二宣布，将于6月19日正式发布上证180杠杆指数系列。独立研究机构好买基金研究中心发布快评称，该系列指数推出后，意味着酝酿较长时间的多空分级基金有望成行。

根据编制方案，上证180杠杆指数系列为日杠杆指数，包含正向两倍、反向一倍以及反向两倍三个维度。

其中，上证180两倍杠杆指数的日收益为上证180指数 日收益的两倍并扣除无风险利率；上证180反向及反向两倍杠杆指数除每日获得上证180指数的反向及反向两倍收益外，还可以获得现金管理或其他金融工具中隐含的无风险利率，但同时需付出与杠杆倍数相对应的卖空成本。

中证指数公告解释称，目前无风险利率以金融机构人民币六个月以内贷款基准利率为准；卖空成本参考券商主流融券利率，在上述无风险利率基础上上浮3%。如果未来市场公允无风险利率及卖空成本发生变化，指数将进行相应调整。

公告指出，测试结果显示，上证180杠杆指数系列具备较为稳定的中短期区间杠杆以及良好的市场流动性，为相应杠杆型产品的设计提供了基础。已有机构有意向基于上述指数进行产品开发。

好买短评指出，近年来不少基金公司都有意发行多空分级基金，但终未成行。这与多空分级产品设计复杂难于把握不无关系。随着上证180杠杆指数系列的推出，投资者将获得简明易理解的标的指数，其相关产品有望更易理解，而投资门槛也有望降低。