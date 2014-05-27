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市场报道 | 2014年 5月 27日 星期二 16:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元展开修正，但空头态势未改

0756GMT

* 在1.6880处我们依旧看空，预计将重拾跌势

* 市场未能测试1.5854-1.6997涨势的23.6%回档位1.6727

* 目前日线动能依旧偏空，凸显出空头倾向

* 图表请点选(link.reuters.com/qag69v) (完)

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