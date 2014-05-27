路透基点：巨人网络私有化融资案又有两家银行加入参贷--TRLPC

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，在美挂牌的中国线上游戏开发商巨人网络的五年期8.50亿美元贷款案，又有两家银行加入。本项融资所得是用来支持巨人网络以30亿美元将公司私有化的杠杆收购案。

一位消息人士说，招商银行和平安银行分别承贷5,000万美元。使得为本案承诺提供贷款的银行增至四家，稍早时华南银行以及兆丰国际商银已各自承诺2,000万贷款。

本案是在4月初进入一般联贷阶段。不过由于适逢复活节假期，所以香港与台北的路演分别安排在4月16日和4月25日，横跨了两周的时间。

贷款定价与杠杆比率相关联。第一年的贷款利率加码幅度为450个基点，之后利率将视杠杆比率而定：

如果杠杆比率是两倍或以上，利率为较Libor加码450个基点，

如果杠杆比率是1.5-2倍之间，利率为较Libor加码400个基点，

如果杠杆比率是1-1.5倍之间，利率为较Libor加码350个基点，

如果杠杆比率低于一倍，利率为较Libor加码300个基点。

消息人士稍早时曾说，按照该公司2.65亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)以及扣除公司在一个银行帐户持有的约8,900万美元现金来计算，当前的杠杆比率水平是2.9倍。

根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看，本融资案最高综合收益为528.6个基点。

法国巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工银国际以及摩根大通已经参与认购。

中国民生银行3月时在港交所公告中称已承诺为本案提供1.825亿美元贷款。消息人士称，工银提供贷款2.05亿美元、法国巴黎银行(美国)提供1.07亿美元，其他银行分别各承诺贷款8,900万美元。

这项收购案是在美上市中国企业规模第二大的私有化交易。公司董事会主席史玉柱、霸菱亚洲投资和弘毅资本将收购价从2013年11月提出的每股11.75美元上调至12美元之后，此收购价在3月17日获得接受。