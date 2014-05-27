版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 27日 星期二 16:23 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎仍存上行空间

0818GMT

* 10日和30日移动均线愈发呈现多头排列

* 在0.8900处我们依旧看多美元/瑞郎，预计会进一步上涨

* 周四盘中低点0.8924提供支撑

* 图表请点选(link.reuters.com/zag69v)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐