中国货币市场：光大银行今年同业存单发行额度500亿元

路透上海5月27日 - 中国光大银行 周二公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为500亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的17家银行2014年存单发行总规模达11,300亿元。

截至今日，根据公开发行情况统计，兴业银行 目前发行期数最多，为12期。

中诚信国际信用评级公司对光大银行的主体评级为AAA。发行方式包括公开发行和定向发行，其中公开发行包括招标和报价两种方式。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

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合计 11,300

光大银行去年实现净利润267.54亿元，同比增13.27%；年末资本充足率10.57%。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

参看细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 边竞；审校 张喜良)