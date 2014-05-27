欧元债市：二线国家公债续涨，得益于欧洲央行谈话及选举疑虑解除

意大利10年期公债收益率 小幅下跌2个基点至2.98%，上日曾大幅下跌。

意大利总理伦齐的民主党在欧洲议会选举中打败反政府的五星运动党，强化了伦齐推动经改的使命。

希腊可比公债收益率 下滑3个基点至6.22%，此前反撙节的希腊左翼激进联盟党(Syriza)虽在选举中获胜，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。

爱尔兰及葡萄牙公债收益率下降4个基点，分别来到2.67%和3.68%，西班牙公债收益率则持平在2.90%。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。他还指出，央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平。

其他欧洲央行的决策者之前曾暗示，央行准备在6月5日的政策会议上采取行动，以抗击低通胀，和欧元区银行业惜贷的问题。德拉吉的讲话巩固了上述暗示。(完)

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