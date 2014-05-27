欧元债市：二线国家公债续涨，得益于欧洲央行谈话及选举疑虑解除

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
意大利10年期公债收益率 小幅下跌2个基点至2.98%，上日曾大幅下跌。
意大利总理伦齐的民主党在欧洲议会选举中打败反政府的五星运动党，强化了伦齐推动经改的使命。
希腊可比公债收益率 下滑3个基点至6.22%，此前反撙节的希腊左翼激进联盟党(Syriza)虽在选举中获胜，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。
爱尔兰及葡萄牙公债收益率下降4个基点，分别来到2.67%和3.68%，西班牙公债收益率则持平在2.90%。
欧洲央行总裁德拉吉周一表示，央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。他还指出，央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平。
其他欧洲央行的决策者之前曾暗示，央行准备在6月5日的政策会议上采取行动，以抗击低通胀，和欧元区银行业惜贷的问题。德拉吉的讲话巩固了上述暗示。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 石冠兰/王洋)
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透悉尼/惠灵顿5月1日 - 澳元和新西兰元周一兑美元、欧元和英镑均盘旋在数月低点附近，有关美国贸易政策的不确定性打击对大宗商品货币的热情。