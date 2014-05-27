台湾央行：共发行1,834.15亿台币存单，存单发行余额未增减

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透台北5月27日 - 台湾央行周一公布，共发行1,834.15亿台币存单，与今日存单到期金额1,834.15亿相较，存单发行余额无增减。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,794.65
91天期 0.93 31.50
182天期 1.05 8.00
央行上日共发行4,197.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,551亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为376亿台币，累计超额准备为1,339亿台币、加计前期1%的超额准备为2,006亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。