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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 17:01 BJT

表格：英国4月房屋抵押贷款批准宗数创下去年8月来最低--BBA

以下为具体数据：

4月 3月 2013年4月

经季节调整净抵押贷款 +1.084 +1.000 -0.515

(单位10亿英镑)

4月 3月 2013年4月

各类贷款批准数

购房 42,173 45,045 33,870

再抵押 21,129 21,580 19,991

其他担保贷款 7,936 8,228 8,996 (完) (编译 王洋; 审校 杜明霞/张明钧)
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