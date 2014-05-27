重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值3.98%，接近二级需求料稳

* 招标品种：财政部五年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(28日)10:35-11:35

* 受访人数：8位(银行、券商和保险）

* 预测区间：3.93%-4.00%

* 预测均值：3.98%

路透上海5月27日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发行五年固息国债。路透调查显示，资金较为宽松，但国债收益相对偏低，预计明日新债需求稳定，以商业银行投资户配置为主，收益率定位接近二级水平，预测均值落在3.98%。

“和国开(债)相比，国债票面低，投资主体不一样，一般交易户不怎么拿，基本配置户为主，应该不会(比二级)低太多，”华东一商业银行交易员称。

国开行 周二上午增发的五期债(市场戏称"福娃债")，收益率均明显低于预期；市场人士表示，央行公开市场正回购单日操作规模缩至年内新低，月末前场内流动性持续宽松，机构观望情绪消退，积极入场吸筹，一二级现券收益率齐步下行。

北京一大型商业银行交易员还提到，因地方债陆续要开始发行，预计将分流部分需求，其预计明日国债收益率在4%附近，“低于4%我们就不投了。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为4.0011%。二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约4.91年的固息国债140008最新成交收益率 为4.00%。

周二市场资金面延续平稳态势，隔夜及七天回购利率 略升；但因跨月资金供应仍较充裕，14天至一个月期回购利率下行，月底前料流动性无虞。

明日新债招标量为280亿元，为今年第八期五年品种的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标.

该期债5月28日招标当天，原发行部分停止交易；招标结束至5月30日进行分销；6月4日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月24日开始计息；票面利率4.04%；按年付息，每年4月24日（节假日顺延，下同）支付利息，2019年4月24日偿还本金并支付最后一次利息。