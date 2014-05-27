标题新闻：欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧盟选举过后他更加认为欧盟必须专注创造就业

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门

路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。