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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 18:26 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月29日

路透香港5月29日 - 
 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间18:24时,1港元=0.80452人民币<HKDCNY
 =R>)
                                                                                
  公司名     A股代码       B股代码      A股股价(元)   B股股价(港元   A/B股比价
                                                           )        
  万科                                          8.54         12.31          0.86
                                                                    
  深物业                                        6.84          5.21          1.63
                                                                    
  南玻                                          7.16          5.54          1.61
                                                                    
  深康佳                                        4.03          2.78          1.80
                                                                    
  ST中华                                        5.69          2.53          2.80
                                                                    
  ST中冠                                        9.88          4.69          2.62
                                                                    
  深深宝                                        6.23          6.55          1.18
                                                                    
  深华发                                        7.40          3.69          2.49
                                                                    
  深赤湾                                       13.05         11.25          1.44
                                                                    
  招商地                                       17.82         17.47          1.27
 产                                                                 
  特力                                         10.51          6.03          2.17
                                                                    
  飞亚达                                        7.75          6.22          1.55
                                                                    
  一致药                                       38.60         32.59          1.47
 业                                                                 
  深深房                                        3.86          2.90          1.65
                                                                    
  ST盛润                                        6.37          5.69          1.39
                                                                    
  深南电                                        4.12          2.60          1.97
                                                                    
  深纺织                                        9.84          6.47          1.89
                                                                    
  方大集                                        6.86          3.65          2.34
 团                                                                 
  深国商                                       14.40          8.78          2.04
                                                                    
  深赛格                                        4.50          2.73          2.05
                                                                    
  宝石                                          7.62          4.73          2.00
                                                                    
  小天鹅                                        9.15          9.08          1.25
                                                                    
  粤高速                                        3.02          2.43          1.54
                                                                    
  晨鸣纸                                        4.28          3.85          1.38
 业                                                                 
  ST珠江                                        4.28          2.66          2.00
                                                                    
  美菱电                                        4.72          4.89          1.20
 器                                                                 
  大冷股                                        8.92          6.51          1.70
 份                                                                 
  粤电力                                        4.66          4.45          1.30
                                                                    
  佛山照                                        9.78          6.69          1.82
 明                                                                 
  江铃汽                                       25.80         28.00          1.15
 车                                                                 
  沙隆达                                       11.82          8.48          1.73
                                                                    
  苏常柴                                        8.10          4.63          2.17
                                                                    
  威孚高                                       23.75         23.52          1.26
 科                                                                 
  古井贡                                       18.10         14.62          1.54
 酒                                                                 
  ST东海                                        5.05          4.70          1.34
                                                                    
  长安汽                                       11.49         14.20          1.01
 车                                                                 
  京东方                                        2.16          1.94          1.38
                                                                    
  鲁泰                                          8.79         10.59          1.03
                                                                    
  本钢板                                        3.25          2.35          1.72
 材                                                                 
  张裕                                         25.36         17.20          1.83
                                                                    
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程          
                                      表                          
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程            
                                      表                          
  香港新闻                            中国新股新闻                            
  台湾新闻                            香港新股新闻                            
  中国股市观察                        中国个股业绩                            
  香港股市观察                        报摘                                   
  中国融资融券                                                    
 
 (整理 李珊珊)
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