券商观点：中国房价跌幅不超过三成，不会影响国内就业--国泰君安

路透上海5月27日 - 近阶段中国房地产市场进入拐点已渐成主流判断。国泰君安证券首席经济学家林采宜周二表示，房地产建筑的就业人数约占国内总就业人口的一成，只要未来国内房地产价格下跌幅度不超过三成，充分就业仍有保障；若房价跌幅超过三成，那么国内失业问题就会凸现出来。

不过她认为，未来几年中国整体房地产价格出现悬崖式下跌的可能性较小。但部分二三线城市，尤其是房地产库存大量积压的城市，或会出现房价下跌三成的可能性，因这些城市人口持续流出，房产去化缓慢。

“一线城市人口仍在流入，一旦下跌，接盘会较多，就是所谓的刚需。”她说。

目前中国政府关注的宏观经济指标中，就业率的重要性要高于传统关注的国内生产总值（GDP）增速。

林采宜表示，以GDP构成来看，一季度投资对GDP的贡献率达四成，而当前房地产市场在投资中占22.5%比重，简单测算，房地产对GDP的贡献度达9%左右。一旦房地产泡沫破灭，中国GDP增速或会跌破7%。

而中国金融系统的去杠杆，亦会对房产市场带来更多压力。她指出，国内信托产品已开始出现滞销，且今年信托偿还压力巨大，今年到期规模约3.6万亿元人民币，信托计划的大量抵押品为房产和土地。未来的抵押品拍卖会拖累房地产价格下行。

林采宜还指出，从中长期角度看，地产泡沫的破灭有利于社会经济环境的健康改良，社会财富差距一部分来自收入，但相当一部分来自个人房产。短期看，房地产升值预期一旦改变，社会资金流向也会逆转，大量资金将流出房地产行业，并转向实体经济或股市。