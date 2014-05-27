券商观点：国泰君安维持今年A股反弹两成预期，并提出以攻代守策略

路透上海5月27日 - 中国A股市场做多派的代表--国泰君安证券周二发布其中期策略观点，维持今年A股市场将反弹两成的乐观预期，并提出“以攻代守，蓝筹为锋”的策略，判断蓝筹股估值提升将作为反弹的主动力，而优质成长股会出现阶段性行情。

国泰君安曾于4月初旗帜鲜明地提出二季度将有大级别反弹，反弹空间约有两成，这与市场上主流的看空观点截然相反。随着二季度渐近尾声，股指仍未摆脱低迷，国泰君安的反弹论正承受外界不小的质疑。

国泰君安首席策略分析师乔永远指出，在无风险利率下行已成共识的情况下，大家对于未来市场前景的悲观，只能将其归类为恐慌。受制于增长转轨压力、地产市场震荡、信用风险暴露以及监管规范化因素，风险溢价持续高企甚至进一步上升是制约估值的核心因素。

“当前A股中蓝筹股风险溢价甚至已经超越2013年钱荒高峰时期，全市场恐慌水平也与历史高点接近。”他说。

他认为，重建社会和市场信心、打消恐慌认识是稳增长政策的重要目标。市场风险溢价回落将成为触发市场反弹的重要催化剂。

乔永远指出，全社会资产配置结构正在发生深刻变化。自4月初以来，蓝筹已经显示了明显的相对收益。展望未来半年，国泰君安维持对于全市场20%反弹空间的判断，推荐蓝筹作为主进攻的“坦克”，推荐优质成长股作为“手雷”。

二季度至5月25日，上证综指 录得0.06%的微弱涨幅，以上证50 为代表的大蓝筹则录得1.27%的涨幅，有绝对和相对收益。

从行业配置而言，国泰君安建议把握三大驱动下的行业配置新思路：1.商业模式驱动，即先进的商业模式享受更高的估值溢价；2.创新驱动：创新来自于新技术与新需求两个方面，两者都能产生具有一定持续性的机会；3.政府驱动：政府驱动一般包括两个方面，长期是制度红利，如国企改革、去管制，短期是放松刺激。

就具体行业而言，政府驱动下受益子行业包括国防装备、铁路设备、特高压、水和固废处理；商业模式驱动下受益子行业包括智能家电与家居、配网与充电桩、4G与云计算、智能物流；创新驱动下受益子行业包括蓝宝石、LED、游戏、视频娱乐、互联营销、互联网彩票等。