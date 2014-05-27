欧元区经济：今明两年通胀率或“明显低于”ECB目标水平--诺沃特尼

路透维也纳5月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在奥地利央行的年度报告中表示，今年和明年的欧元区通胀率可能会“明显”低于央行的目标。

“但是从中期来看，通胀率将和ECB低于但接近2%的目标相符。”他在这份周二发布的报告中称。