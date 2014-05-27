投行观点：摩根大通预计今年中国整体房价下降2%，一线城市仍涨5%

路透上海5月27日 - 中国房地产市场走向已成为海内外投资者重点关注的风向标之一。国际投行摩根大通中国首席经济学家朱海斌周二预计，中国房地产市场活动今年将会下降，但是房价仅会出现适度调整。

根据基本情景假设，摩根大通预计全国房价今年将会温和下降2%，但这仍然是有记录以来房价的首次下跌。不同城市的情况会不一样，国内一线城市房价预计仍将保持强劲，上涨幅度达5%。

在供应较少的国内二线城市，预计房价仍将持平，而在那些供应严重过剩的城市，价格可能会下降10%。三线城市需保持谨慎，但是价格降幅（下降5%）可能会小于供应过剩的二线城市，原因是三线城市的房价相对较低，价格敏感度也较低。

他在最新报告中指出，有充分的理由相信目前中国的房地产市场调整与2008年和2012年上半年的调整不同：区域差异更大，二三线城市面临严重的供应过剩压力，而这些城市在中国房地产市场内占的比重很大。市场调整所持续的时间也很可能会长于过去。但是，房价崩溃的可能性不大。

他对房地产市场持有信心的理由包括：中国提高城镇化率的计划没有停止，国内家庭收入增长较为稳固，这两个因素将创造住宅需求。中国较高的家庭储蓄率，以及各级政府拥有支持房地产市场的经济和政治动机，亦成为支撑市场的重要因素。

报告预计，中国房地产投资的年增长率将从2013年的20%降至2014年的16%，是自2000年以来的最低水平。而房地产投资增长每下降5个百分点将会拉低房地产增长2.3个百分点，这意味着反过来将会拖累GDP增速0.3个百分点。若将对相关行业的间接影响考虑在内，拖累幅度约为0.6个百分点。