新闻人物：波罗申科的总统之路

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅5月25日 - 这是展示乌克兰大亨波罗申科能量和政治眼光的时刻。波罗申科料成为乌克兰总统，2月底曾决定迅速前往克里米亚，当时乌克兰当局正在对该地区失去控制。

尽管波罗申科的努力失败了，这仍是他吸引眼球的行为之一，增强了亲欧洲乌克兰人对他的信任，有助于他在前总统亚努科维奇下台后留下的权力真空中获得重要地位。

被称为“巧克力大王”的波罗申科凭借糖果生意起家，在首轮投票后声称赢得了周日的总统选举。他誓言将结束与亲俄反对派的冲突，并承诺让乌克兰与欧盟结盟。

三个月前，警方开火导致100名抗议者丧生，基辅仍处于创伤中，克里米亚的亲俄政客领导反对乌克兰过渡领导人的叛乱。

“我必须到那儿去，”波罗申科对他的助手说。一两个小时后，波罗申科怀揣着议会匆匆起草的授权书飞到了克里米亚。他在试图前往辛菲罗波尔市议会大楼的途中勇敢地面对愤怒的亲俄人群。

在接到当局可能无法确保他安全的警告后，波罗申科回到机场并飞回了基辅。“我们被告知必须快点离开，否则可能就走不了了，”与波罗申科同行的Andriy Zhigulin说道。

波罗申科的努力未能取得成功。克里米亚3月中举行加入俄罗斯 的公投，很快就并入了俄罗斯；乌克兰和西方政府并不承认此次公投。

目前出口民调显示，波罗申科获得55%的支持率，而排名第二的前总理季莫申科只获得13%的支持率。如果这一结果得到确认，下个月就无需再进行二轮投票。

现年48岁的波罗申科誓言将乌克兰带入欧洲主流社会，以总统身份出国访问的第一站料为布鲁塞尔。他还没有透露对付乌克兰东部产煤地区顿巴斯(Donbass)亲俄分离主义者的策略。

周日投票结束前，波罗申科明确表示，作为总统他将最大程度地关注该地区的危机。当一名记者问他会先访问莫斯科还是布鲁塞尔时，他言简意赅地说道：“顿巴斯。”

“我们必须确保顿巴斯居民的权利和安全，他们正深受那些想把顿巴斯变成索马里的恐怖分子之苦，”波罗申科补充道。

波罗申科预计有13亿美元财富，来自其巧克力生产和零售连锁公司Roshen，他也参与建筑和一家电视新闻频道等领域。

波罗申科是个强硬的人。去年12月，最终将亚努科维奇推翻的亲欧洲抗议开始恶化，那时还没有人丧生，波罗申科拿着扩音器在总统办公室附近在抗议者和防暴警察之间进行干预。

在抗议者向空中扔东西的情况下，波罗申科爬上一个被抗议者征用的推土机上，敦促人们不要听从那些抹黑反政府运动的破坏分子。他让人们回到基辅独立广场。

“他在抗议中真正采取了行动，而不是只进行公关，显示出自己是一名负责任的政客，”乌克兰智库Razumkov分析中心的Yuri Yakimenko指出。

波罗申科上月初接受路透采访时急于展现强力的亲欧洲态度，并表示如果他或者其他人因为不解决腐败问题而让人民失望，人民的力量会让他们付出代价。

革命爆发后，旧的寡头主导的政治阶层遭到高度怀疑，波罗申科最大的成就是获得乌克兰人的勉强支持，虽然他过去被认为是一个超级富豪和狡猾的政客，在亲欧洲和俄罗斯支持的政府间来回摇摆。

尤先科任总统期间，波罗申科是个重要人物，担任国家安全和防御委员会负责人，还担任过六个月的外交部长。

亚努科维奇2010年2月赢得总统一职后，波罗申科冷静地转舵并担任经济发展部部长，尽管他曾在2004-2005年支持橙色革命，令亚努科维奇首次试图获得总统职位的努力失败。

去年亚努科维奇似乎准备与欧盟签署协议，波罗申科在俄罗斯强大的贸易压力面前维护乌克兰，俄罗斯的贸易压力也影响了波罗申科的商业利益。

去年9月，在雅尔塔举行的一个国际会议上，波罗申科情绪激动地与一名俄罗斯外交官进行争论，为乌克兰选择欧洲进行辩护；这名俄罗斯外交官曾警告称，如果乌克兰加入欧盟自由贸易区，将带来经济灾难。

当时俄罗斯对乌克兰实施贸易压力的措施之一是禁止巧克力进口，这对波罗申科的Roshen构成冲击，成为他的动机之一。亚努科维奇被推翻后，俄罗斯警方关闭了他在俄罗斯南部的Roshen工厂。

亚努科维奇放弃与欧盟签署协议后引发抗议，波罗申科觉察到了机会，支持亲欧洲运动，让他的第五电频道（Fifth Channel）24小时报道独立广场的新闻。

同时，波罗申科机敏地退居幕后，让其他政客去面对愤怒的抗议者。

波罗申科的竞选策略一直是坚持低调，避免卷入任何可能构成危害的口角，尤其是不与季莫申科发生口角。

一些人称，波罗申科处理总统职位的强力挑战者--前重量级拳王克利钦科(Vitaly Klitschko)的方式显示出了他在政治上的狡猾。

克利钦科与波罗申科达成协议，意外退出总统竞选，并呼吁他的支持者支持波罗申科，以此获得波罗申科支持他担任基辅市长的承诺。

波罗申科的竞选口号是“以新的方式生活”，他将自己描述成能够将乌克兰从分裂和腐败中拯救出来的人，并将带领乌克兰成为欧洲主流现代国家。

波罗申科出生在黑海港口城市敖德萨，曾在基辅读经济学。1991年苏联解体后，他在乌克兰中部的文尼察买了一家老糖果厂，并在那里创建了Roshen。波罗申科已婚，有四个孩子，可以讲流利的英文。（完）