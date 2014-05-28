更新版 1-台湾货币市场：月底和缴税紧缩因素令跨月资金难觅，一周拆款利率高位爬升

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
* 月内资金多，跨月资金少
* 一周以上拆款高位利率爬升2基点至0.46%
* 短票调度不够，增加债券部调入资金
* 债券RP利率持平
记者 高洁如
路透台北5月27日 - 台湾银行间短率周二稍有蠢动，一周以上拆款资金难觅，利率高位趋升。交易员表示，由于缴税紧缩因素以及月底来临，各方调度心态趋于保守，跨月/提存期的资金并不好找。
不少交易员表示，部分大型银行原本宽裕的现况改变，抽回资金之下，不少原本拆入的银行只能向其他同业寻觅资金，但跨月/跨提存期的资金并不好找，因此利率走高。
也有交易员表示，由于本周五的积数加上6月2日端午节一共累积四天，对此特别小心，原本可买票的部位也因此留在手中，保守因应为上。
〞目前还是看状况安全为原则，先不买票了，〞一位大型银行业交易员表示。她也说，尤其是目前市场上跨月的资金很不好找，为了怕积数一下子转负太大，因此先将资金留在手中以便日后调度。
另一家小型银行交易员表示，今日月内资金还好找，但跨月的钱就相当稀少，并不好调度。
今日一周的拆款利率高位由上日的0.44%向0.46%迈进。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日亦同；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，上日在 0.38-0.44%；跨提存期的两周期拆款利率高位在0.47%，上日在0.46%。
**拉高债券承做量以补短票缺口**
短票市场方面，票券商表示，由于目前资金并不好找，跨月的拆款不好拿，而短票部分也难以寻觅跨月的资金，因此协调了债券部门拉高承做部位，以补短票部门的不足。
票券商交易员也说，短票部分虽已增加卖断的金额和比重，但依旧不足，才会协调债券方面增加交易。
〞债券本来都摆库存，因为收益好，〞前述交易员说。
然而尽管资金不足，但今日银行端30天期自保短票利率区间大致不变，因承做的金额并不大，今日利率主要仍在0.58-0.59%，高位较多，同上日；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。
台湾央行共发行1,834.15亿台币存单，与今日存单到期金额1,834.15亿相较，存单发行余额无增减。
本周央行存单到期总额为1兆2,478.45亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三3,560.80亿、周四21亿及周五2,860.00亿。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为715亿台币，累计超额准备为2,054亿台币、加计前期1%的超额准备为2,721亿台币。
**债券RP利率持稳**
台湾债券市场附买回(RP)利率大致持平上日，但票券商与投信承作的利率微微扬升1个基点。市场人士指出，少数大型投信今日见赎回，但包括寿险、银行等资金适时补充，利率仍属稳定，扬升并非全面。
一票券商交易员指出，多数投信资金平平，但往来的大型投信走钱，在市场多缺不一的情况下，稍稍提高公司债RP利率1个基点，以吸引其他法人资金的供应，但因多数资金缺口已提前因应，预料本周利率不至于大幅走高。
〞(公司债RP)今天成交在0.56%多一些...这两天投信稍微紧一点。〞上述票券商交易员说。
证券商部分利率持稳，但交易员也指出，明日有30年公债的交割，或部分影响寿险可供调度的资金，不过预期市场整体资金水位仍可接手供应，暂不至于太过担心。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，利率与上日相同。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，上日在0.50-0.55%，高位上扬1基点；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
本周公债/公司债交割金额目前总计600亿台币，其他交易日交割情况分别是：周三台电债78亿、103/8期30年期公债交割300亿；周四海湾 转换公司债2亿；周五则有台电90亿交割。(完) (集体采写 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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