欧洲经济：英国的外资项目数量去年排名第一，法国落后--研究

路透巴黎5月27日 - 周二公布的一项研究结果显示，在欧洲的年度外国投资项目数量排名中，英国与德国领先，而法国则处于落后位置，尽管外资在法国的投资项目数量上升。

据安永会计师事务所的研究，英国保持头名位置，外资在该国的投资项目数量去年增长15%至799个。

外资在德国的投资项目增加12%至701个。

法国最近几年呈现的下降势头似乎已经有些停滞，但外资在该国的投资项目数量增长比英国和德国慢得多。

法国的外资项目数量去年增长9%至514个，经济部长蒙特布尔认为这表明政府在重振企业竞争力和改善法国吸引力方面取得了成功。

安永会计师事务所表示，欧洲的总体外资项目数量增长5%至3,955个的最高纪录，创造了166,300个就业岗位，低于危机前接近20万个的水平。

欧洲内部投资占外国投资的54%，但美国是最大的单一外国投资者，其次是德国和英国。(完)