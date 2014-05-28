版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 16:52 BJT

台湾债市：103/6期借券成交28.06亿台币，加权平均利率0.5321%

路透台北5月28日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细
节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  103/06    28.06    0.5700    0.5000        0.5321       323.0     327.0
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐