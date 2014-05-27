路透专访：日央行再次放宽货币政策，可能会选择改变资产组合--水野温氏

“扩张货币刺激的一个方法就是改变日本央行持有资产的构成。这在一定程度上类似于信贷宽松，并且可以加强政策效果。”水野温氏说道，他目前在瑞信证券担任亚太固定收益部门的副主席。“另一个方法是扩大基础货币，但这样做的阻碍非常大。”

日本央行自去年4月推出大规模刺激举措后就一直按兵不动。一些分析师本来预期央行可能在近期进一步放宽政策，但鉴于央行总裁黑田东彦反复表达对于实现2%通胀目标的信心，分析师们又削弱了前述预期。

不过，水野温氏认为日本央行今年仍有推出额外宽松举措的可能性。“如果经济和物价发展情况不符合日本央行10月时的预估，如果日本央行认为实现（2%物价稳定目标）是一件难以达到的事情，那么很显然围绕是否进一步放宽政策将展开讨论。”

日本央行副总裁岩田规久男周一表示，若经济过热、通胀升至远超央行2%的目标，则央行可能撤出大规模货币刺激举措。

但水野温氏指出，任何有关退出刺激政策的言论都不太可能扰乱债市，因为许多市场人士都预计日本央行在退出方面将是行动非常缓慢的。（完）