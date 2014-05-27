欧洲经济：ECB忧通胀过低将带来通缩与经济停滞风险-委员诺沃特尼

路透维也纳5月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二表示，ECB担心当前欧元区通胀率过低可能带来通货紧缩或经济停滞等风险。

”现在的通胀率过低，明显低于欧洲央行的2%目标水平，“诺沃特尼在奥地利央行召开的一新闻发布会上表示。

“这是一个双重麻烦，”他说，称债务负担不断增加是一项风险。

“诚然，如果这种状况真的导致消费者延后购买决定、投资决定的推迟和需求走弱，进而出现通货紧缩，那么就可能会出现大规模经济停滞。这是我们目前担心的问题。”