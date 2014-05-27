欧洲经济：ECB忧通胀过低将带来通缩与经济停滞风险-委员诺沃特尼

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透维也纳5月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二表示，ECB担心当前欧元区通胀率过低可能带来通货紧缩或经济停滞等风险。
”现在的通胀率过低，明显低于欧洲央行的2%目标水平，“诺沃特尼在奥地利央行召开的一新闻发布会上表示。
“这是一个双重麻烦，”他说，称债务负担不断增加是一项风险。
“诚然，如果这种状况真的导致消费者延后购买决定、投资决定的推迟和需求走弱，进而出现通货紧缩，那么就可能会出现大规模经济停滞。这是我们目前担心的问题。”
他还补充道，欧洲央行的利率将在长期内保持在低位。 “我们需要确保通胀预期不会趋于不稳定，通缩预期不会上升。”(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。