CNH动态：人民币即期收贬逾百点至本月低位，流动性有所收紧

路透香港5月27日 - 离岸人民币现汇 周二走贬了逾100个点子，创下5月4日以来的低位，交易员认为，境内CNY市场午盘企业分红购汇带动人民币走低，加之近日不少企业境外有人民币资金需求 共同拉低人民币即期走势。

“今天午盘，境内即期破了6.2410后，CNH开始跟随境内下跌，主要是一些中资机构有Funding(融资)需求，加上境内临近半年末，不少内地银行在冲存款，加高存款利息，吸引不少企业将境外资金汇回内地，也拉低了spot。”一位中资银行交易员称。

他并认为，预计人民币贬值仍会持续一段时间稳中有贬，近期油盘和进口商购汇对人民币即期市场影响较多。

本地时间18:22时，离岸人民币现汇 报6.2467，较上日贬101个点子或0.17%；上日收至6.2360。

经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报1.80/2.30%，较5月初1.0-1.2%的水平有所走高。CNH HIBOR 短期拆借利率报价为3.00/3.50%，5月初还在0.9%左右。

分析师认为，随着6月底半年结时间接近，离岸人民币流动性有所收紧，包括远汇（DF）、换汇换利（CCS）等利率都可能缓步趋升。

中国人民币兑美元 周二收贬个94点子至6.2486，创下本月最低收位。交易人士称企业分红购汇于午盘发力，打破了近期汇率的窄幅盘整格局。

印度卢比周二领跌新兴亚币，因在地区股市走弱之际投资者了结获利。与此同时韩元小幅走升，受益于出口商买入以进行月底结算。 （完）

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