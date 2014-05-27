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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连跌三个交易日，需求放缓疑虑笼罩

路透吉隆坡5月27日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第三个交易日下跌，尾随海外市场植物油颓势，出口需求力道可能不足以压过库存增幅的忧虑，使价格进一步受压。

马来西亚指标8月棕榈油期货 收低0.1%至每吨2,506马币(林吉特)，周一曾跌至2,483马币，为2013年10月以来最低，随后回升收在2,509马币。

周二整体成交量为31,371口，略低于平常的35,000口。

“我们预期斋戒月需求强劲，但我想这点早已纳入考量。5月出口将强劲，这走势最多延续到6月上半月，”一外资经纪商的交易员称。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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