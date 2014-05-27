欧洲央行：委员诺沃特尼称，央行讨论了下周降息的可能

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透维也纳5月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二表示，欧洲央行下周将讨论可能需要采取的行动，包括降息，以维持欧元区经济复苏不至于受到干扰。
“有关于这个方向的讨论，”他在被问及欧洲央行降息可能性时向记者表示。他是在奥地利央行年度报告记者会的场边发表此谈话。
他表示，欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)在本周一项会议上讨论了“通胀率过低，危及经济成长的情况。我们将会讨论可以采取的措施。”
诺沃特尼去年再次连任奥地利央行总裁六年任期，他驳斥了媒体关于他可能提前退位，让贤给前欧洲央行执委会成员汤普古格罗(Gertrude Tumpel-Gugerell)的揣测。
当被问及是否为做完此任期时，他表示：“当然。没有理由有别的臆测。”(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。