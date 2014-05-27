欧洲央行：委员诺沃特尼称，央行讨论了下周降息的可能

路透维也纳5月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周二表示，欧洲央行下周将讨论可能需要采取的行动，包括降息，以维持欧元区经济复苏不至于受到干扰。

“有关于这个方向的讨论，”他在被问及欧洲央行降息可能性时向记者表示。他是在奥地利央行年度报告记者会的场边发表此谈话。

他表示，欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)在本周一项会议上讨论了“通胀率过低，危及经济成长的情况。我们将会讨论可以采取的措施。”

诺沃特尼去年再次连任奥地利央行总裁六年任期，他驳斥了媒体关于他可能提前退位，让贤给前欧洲央行执委会成员汤普古格罗(Gertrude Tumpel-Gugerell)的揣测。