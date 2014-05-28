欧洲已公布经济指标--2014/5/28

港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 r +0.7 f +3.1 r 德国 第一季 +0.8 f +0.4 f +2.5% f 法国 第一季 +0.0% p +0.2% r -- 意大利 第一季 -0.1% p +0.1% r -0.5% p 消费者物价指数(CPI) 英国 4月 +0.4 p +0.2 f +1.8 p 德国 4月 -0.2 f +0.3 f +1.3 f 法国(HICP) 4月 +0.0 f +0.5 f +0.8 f 意大利(HICP) 4月 +0.5 f +2.2 f +0.5 f 生产者物价指数(PPI) 英国 4月 持平 u-p +0.2 u-f +0.6 u-p 德国 4月 -0.1 -0.3 -0.9 法国 4月 -0.1 -0.4 -0.9 意大利 3月 -0.2 p 持平 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 1-3月 6.8 7.2 德国 5月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 3月 12.7 @ 12.7 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。
恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。
路透华盛顿4月20日 - 英国央行总裁卡尼周四对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。