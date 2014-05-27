重温稿-中国安全：政府强化信息安全进行时，金融业硬件国产化缓慢推进

路透香港5月27日 - 中国政府强化信息安全举措正逐渐落实为企业行动。金融市场人士对路透表示，两年前中资金融机构基于信息安全考虑就已陆续考虑和去除“IOE”（IBM、Oracle、EMC），去年棱镜事件后亦开始采购国产信息设备，但金融领域硬件设备整体国产化步伐仍缓慢滞后。

继中国上周宣布进行网络安全审查后，陆续有媒体报导指中国政府要求国企斩断与美国咨询公司之间的业务联系，以及中国政府机构正在评估及推动国内银行清理国际商业机器(IBM)公司 制造的高端服务器。不过路透并未证实上述消息，亦未得到央行、财政部和上述公司的评述。

一位中资国有银行信息技术部负责人表示，目前并未收到评估或者替换IBM服务器的任何通知，且国内并没有一家企业能取代IMB高端服务器，因高端容错技术和整体架构很难被替代。

但他并表示，基于信息安全考虑，该行办公系统从去年起已不采用美国微软的word软件，改用国内金山公司旗下的WPS办公系统，并在一些IT领域采用华为公司 技术和产品。

美国司法部上周称起诉五名中国军方人员，指其对美国企业进行网络间谍活动。中国政府随即采取反制措施，国务院信息化办公室宣布，将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。

另一家国有商业银行IT部门人士评论称：“我们银行重要系统和架构都基于IBM，新一代核心系统的咨询服务也是采用IBM的。国内目前没有能完全替代的产品和服务，银行对IBM，就跟摄影爱好者迷恋顶尖单反相机相似，离不开。”

一位股份制银行IT部门人士亦坦言，IBM在硬件尤其是大型机市场的绝对领导地位在短时间内无法撼动，“而且现在不是IBM就是HP（惠普），不用IBM 那银行得换多少机器，好些业务都是基于IBM服务器的架构之上。”

尽管中国监管层早已开始鼓励金融机构IT系统设备国产化，但现实情况是中国缺乏生产大型机的公司和高端核心技术。各大银行的核心业务平台和正在兴建的的数据处理中心,大多数安装盒是用IBM大型机软硬件系统和服务，亦有银行选用惠普等其他公司产品。

一位股份制银行科技部负责人亦称，IT系统是银行的心脏,一家银行IT信息技术的架构往往决定着未来的业务模式,进而影响发展空间，“国内企业在高端核心技术上普遍存有差距，银行怕试错，万一出问题了，谁担责任呢？”

2012年年中，当时因国内厂商中兴、华为在开拓美国市场时遭不公平待遇，且国内产业界因安全性、鼓励国产化等因素，掀起“去IOE”浪潮。IOE三个字母中，IBM代表硬件以及整体解决方案服务商，Oracle代表数据库，EMC代表数据存储，三者几乎占领了全球大部分商用数据库系统市场份额。

2013年6月，英国、美国和中国香港媒体相继根据美国国家安全局前雇员爱德华·斯诺登提供的文件，报道了美国国家安全局代号为“棱镜”的秘密项目，内容触目惊心。

伴随“棱镜门”事件的持续发酵，中国国家信息安全战略持续推进。今年年初，以习近平总书记为组长的中央网络安全和信息化领导小组宣告成立。中央国家机关政府采购中心今年5月亦发通知，要求所有计 算机类产品不允许安装Windows 8操作系统。

中国互联网新闻研究中心周一首次发表《美国全球监听行动纪录》，指出中国有关部门经过了几个月的查证，发现美国针对中国的窃密行为的内容基本属实。美国针对中国进行大规模网络进攻，并把中国领导人和华为公司列为目标。

不少券商分析师认为，信息安全持续发酵，涉及信息安全的国有IT企业面临发展良机。

2013年3月，中国开始在邮政储蓄银行试点使用浪潮制造的国产服务器，同年5月，建设银行全国三大数据中心的武汉数据中心，浪潮亦取得规模化应用。随后，浪潮相关产品在银监会、中国央行、部分政策性银行、一些省市城商行获得应用。

接受记者采访的市场人士认为，中国金融业硬件国产化进程不可逆，但要实现核心领域的国产化，还需更多政策激励和企业自身技术创新和改进。