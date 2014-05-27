东南亚股市：泰国股市结束两日跌势收高，军政府开始处理经济问题

路透曼谷5月27日 - 泰国股市周二上涨，因新的军方统治者已开始处理经济问题，提振了消费类股和建筑类股，如CP All 和Italian Thai Development 。其他东南亚股市则变动不大。
泰国SET指数 上涨0.3%，结束两日跌势。汤森路透数据显示，国内机构投资人和散户买超27亿泰铢(8,282万美元)。
外资卖超27亿泰铢，自从5月20日戒严以来，外资已累计卖超260亿泰铢(7.9755亿美元)。
“在中央军政府下迅速执行经济政策，应会促进2014年下半年国内生产总值(GDP)和获利改善，”凯基证券称。
新加坡股市 下跌0.3%，与整体亚洲市场走势相符，投资人在市场周一升至一年高点后锁定获利。马来西亚股市 上涨0.3%，交易所数据显示，外资卖超7,400万马币(林吉特)(2,305万美元)。
菲律宾股市 连续第三个交易日下跌，收低0.2%。印尼股市 则因假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 420.78 -0.25 -0.06 +8.35 388.37
新加坡 3274.06 -8.82 -0.27 +3.37 3167.43
马来西亚 1867.57 4.77 +0.26 +0.03 1866.96
泰国 1392.73 4.44 +0.32 +7.24 1298.71
菲律宾 6780.26 -10.16 -0.15 +15.12 5889.83
越南 552.75 8.69 +1.60 +9.54 504.63
(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)