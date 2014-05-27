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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 19:57 BJT

投行观点：摩根士丹利给予SABRE 初始评级为加码，目标价为22美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 张明钧;审校)
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