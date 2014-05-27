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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 21:37 BJT

美国热股：洲际交易所推动泛欧交易所挂牌，盘初股价上涨

路透5月27日 - 两名知情消息人士称，洲际交易所 正推动泛欧交易所(Euronext)挂牌，估值可能至少15亿欧元(21亿美元)。

洲际交易所周二股价上涨0.46%，报193.55美元。(完)
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