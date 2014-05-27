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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 21:34 BJT

美国热股：通用汽车股价盘初上涨

路透5月27日 - 美国安全监管机构表示，通用汽车 今年稍早因点火开关问题的召回事件中，有超过13人因该瑕疵而丧生。

通用汽车股价周二盘初上涨0.7%，报33.87美元。盘前曾下跌0.06%。(完)
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